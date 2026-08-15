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Border Patrol Australia

Ein Koffer voller Testosteron

Staffel 5Folge 17vom 15.08.2026
Ein Koffer voller Testosteron

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Folge 17: Ein Koffer voller Testosteron

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Als die Beamten eine Frau kontrollieren, die gerade aus dem Libanon kommt, stoßen sie auf Steroide im Gepäck, die sorgfältig versteckt wurden. Doch die Dame sagt aus, nicht selbst ihre Koffer gepackt zu haben. Außerdem rastet ein Australier am Flughafen aus ...

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