Ein Koffer voller TestosteronJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 17: Ein Koffer voller Testosteron
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Als die Beamten eine Frau kontrollieren, die gerade aus dem Libanon kommt, stoßen sie auf Steroide im Gepäck, die sorgfältig versteckt wurden. Doch die Dame sagt aus, nicht selbst ihre Koffer gepackt zu haben. Außerdem rastet ein Australier am Flughafen aus ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International