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Border Patrol Australia

Buchattrappen aus Brasilien

Staffel 5Folge 14vom 15.08.2026
Buchattrappen aus Brasilien

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Folge 14: Buchattrappen aus Brasilien

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Passagier befindet sich gerade auf dem Rückweg aus dem Libanon, als er um eine Gepäckkontrolle gebeten wird. Doch in seinem Koffer befinden sich nicht nur Souvenirs. In der Zwischenzeit wird auch in Brisbane der Koffer eines Mannes genauer unter die Lupe genommen. Neben einer Menge verbotener Lebensmittel, finden die Beamten ein paar verdächtige Objekte in seinem Schuh ...

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