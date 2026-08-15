Border Patrol Australia
Folge 15: Die Gospel-Queen
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Neuseeländer kommt in Sydney an, um Urlaub zu machen. Es stellt sich heraus, dass er eine kriminelle Vergangenheit hat, beteuert aber, dass er damals jung war und zu dem Verbrechen gezwungen wurde. Doch die Beamten trauem ihm nicht. Außerdem wird eine Amerikanerin kontrolliert, die gerade aus Tahiti ankommt. Ein Drogenspürhund schlägt bei ihrem Gepäck an.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International