Border Patrol Australia
Folge 13: Die Braut aus Panama
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eine Kanadierin gibt an, für eine Hochzeitsfeier nach Sydney gereist zu sein. Doch die Grenzbeamten zweifeln an ihrer Aussage. Im Gepäck der jungen Frau finden die Kontrolleure schließlich Hinweise auf Kokain. Drei Passagiere aus Vietnam sind aus geschäftlichen Gründen nach Sydney gereist. Doch ist das wirklich die ganze Wahrheit?
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International