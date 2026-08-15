Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Die ominöse Teigrolle

Staffel 5Folge 16vom 15.08.2026
Die ominöse Teigrolle

Die ominöse TeigrolleJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 16: Die ominöse Teigrolle

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Mann, der gerade gelandet ist, sagt bei der Kontrolle aus, dass er in Australien Urlaub machen möchte. Doch er hat auffällig wenig Gepäck mit sich. Außerdem hat eine Russin unerlaubte, italienische Lebensmittel im Gepäck.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 11 Staffeln und Folgen