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Border Patrol Australia

Großeinkauf in Nigeria

Staffel 7Folge 1vom 15.08.2026
Großeinkauf in Nigeria

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Folge 1: Großeinkauf in Nigeria

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Als die Beamten im Gepäck eines Mannes große Mengen an weißem Puder finden, wird dieser zornig. Außerdem landet ein Neuseeländer mit dem Ziel, endlich ein neues Leben zu beginnen. Doch wie sich bald herausstellt, hat er eine kriminelle Vergangenheit. Und eine Familie versucht, eine exotische Box mit merkwürdigen Inhalten einzuführen.

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