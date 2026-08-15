Border Patrol Australia
Folge 1: Großeinkauf in Nigeria
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Als die Beamten im Gepäck eines Mannes große Mengen an weißem Puder finden, wird dieser zornig. Außerdem landet ein Neuseeländer mit dem Ziel, endlich ein neues Leben zu beginnen. Doch wie sich bald herausstellt, hat er eine kriminelle Vergangenheit. Und eine Familie versucht, eine exotische Box mit merkwürdigen Inhalten einzuführen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International