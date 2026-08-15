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Border Patrol Australia

Der boxende Taucher

Staffel 7Folge 14vom 15.08.2026
Der boxende Taucher

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Folge 14: Der boxende Taucher

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Australier landet aus dem Mittleren Osten. Als sein Gepäck kontrolliert wird, stoßen die Beamten auf Waffen. Und ein koreanischer Student gräbt sich selbst eine Grube ...

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