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Border Patrol Australia

Kokain im Benzin

Staffel 7Folge 8vom 15.08.2026
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Folge 8: Kokain im Benzin

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Bei einem australischen Mann wird das Gepäck kontrolliert, und die Beamten werden auch schnell fündig. Außerdem werden die Kontrolleure bei einem billigen Auto skeptisch, das zu einem sehr hohen Preis importiert wurde. Und ein verzweifelter Grieche versucht, für seine Familie ein neues Leben anzufangen.

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