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Border Patrol Australia

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Staffel 7Folge 7vom 15.08.2026
Es ist nicht alles Gold, was glänzt

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Border Patrol Australia

Folge 7: Es ist nicht alles Gold, was glänzt

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Einige ungewöhnliche Tagebucheinträge einer französischen Dame liefern den Beamten die entscheidenden Hinweise über die wahren Pläne der Frau. Als ein Passagier kontrolliert wird, spuckt er plötzlich etwas aus, und eine Schmuckbox beweist, dass nicht alles Gold ist, was glänzt ...

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