Border Patrol Australia
Folge 4: Die Nachtclub-Tänzerin
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Als ein Drogenspürhund bei einem Mann anschlägt, halten die Beamten diesen sofort auf. Außerdem wird ein Officer bei der Farbe eines Getränkepulvers skeptisch.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International