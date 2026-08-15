Border Patrol Australia
Folge 10: Das unechte Krokodil
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Stich hat verheerende Wirkungen. Außerdem sind die Beamten erstaunt, als sie auf eine völlig neue Drogenschmuggel-Methode stoßen. Bei einem aggressiven Passagier hingegen müssen die Beamten hart durchgreifen.
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Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International