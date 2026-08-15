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Border Patrol Australia

Der israelische Betrüger-Ring

Staffel 7Folge 17vom 15.08.2026
Der israelische Betrüger-Ring

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Folge 17: Der israelische Betrüger-Ring

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Mann aus Israel möchte nach Australien einreisen. Als er von den Beamten befragt wird, macht es den Anschein, als hätte er sich auf Fragen zu seiner Vergangenheit vorbereitet ...

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