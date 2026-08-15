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Border Patrol Australia

Der geplatzte Auftritt

Staffel 7Folge 5vom 15.08.2026
Der geplatzte Auftritt

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Folge 5: Der geplatzte Auftritt

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Heute entdecken die Beamten in der Hose eines Mannes eine Überraschung. Außerdem wird ein Staubsauger genauer unter die Lupe genommen, und die geplante Tour einer Rock-Band droht zu platzen.

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