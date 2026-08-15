Border Patrol Australia
Folge 5: Der geplatzte Auftritt
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Heute entdecken die Beamten in der Hose eines Mannes eine Überraschung. Außerdem wird ein Staubsauger genauer unter die Lupe genommen, und die geplante Tour einer Rock-Band droht zu platzen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International