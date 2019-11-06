Staffel 10Folge 17vom 06.11.2019
Britt
Folge 17: Einbahnstraße: So kommst du bei mir nicht weiter!
41 Min.Folge vom 06.11.2019
Sabine lässt sich mehr als negativ über ihre Tochter aus: Sie sei fett, faul und ungepflegt. Und wenn sie sich nicht bald ändert, fliegt sie zu Hause raus. Eine Steigerung erfährt das Ganze nur noch durch den Auftritt von Jessicas Ex-Freund Thorsten. Er hat noch eine Rechnung mit ihr offen ... Wird Jessica von ihrer Mutter des Hauses verwiesen? Und was hat Thorsten ihr zu sagen? Rechte: Sat.1
