Staffel 10Folge 83vom 06.11.2019
Sexverweigerer - ist unsere Liebe erloschen?Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 83: Sexverweigerer - ist unsere Liebe erloschen?
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Konstanze zweifelt an der Treue ihres Freundes Mike, mit dem sie ein Jahr zusammen ist. "Ich habe herausgefunden, dass er mehrere Flirtprofile im Internet besitzt und bevorzugt mit älteren Frauen schreibt." Obwohl Konstanze ihren Freund mehrfach zur Rede gestellt hat, streitet er die Vorwürfe vehement ab. "Ein Kollege von mir hat die Profile angelegt, ich bin unschuldig." Ein Lügendetektortest soll bei Britt die Wahrheit ans Licht bringen. Gibt es noch eine Chance für die beiden? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1