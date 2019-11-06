Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 93vom 06.11.2019
Unausstehlich: Wenn wir uns treffen, gibt es Stunk!

Folge 93: Unausstehlich: Wenn wir uns treffen, gibt es Stunk!

42 Min.Folge vom 06.11.2019

"Mein Bruder ist ein notorischer Lügner und undankbar dazu" - Sandra kocht vor Wut. Nicht nur, dass ihr Bruder Dennis nie wirklich hinter ihr stand, andererseits aber immer ihre Hilfe in Anspruch genommen hat - jetzt hat er sich ihrer Meinung nach auch noch an ihrer Spardose vergriffen. Dennis platzt der Kragen: "Ich gebe ja zu, früher viel Mist gebaut zu haben, aber ich habe mein Leben jetzt im Griff und will endlich meine Ruhe"'. Da hilft nur der Lügendetektor. Rechte: Sat.1

