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Britt

SAT.1Staffel 13Folge 50vom 06.11.2019
XXL-Prunkstück: Jedes Pfund an mir ist sexy!

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Folge 50: XXL-Prunkstück: Jedes Pfund an mir ist sexy!

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Cat sieht sich als pralle Sexbombe. Ihre 120 Kilo lassen Männerträume wahr werden. Auch Birgit bringt mit ihren 250 Pfund die Herzen der Männer zum Beben. Stefan wird diesen Frauen mal so richtig den Marsch blasen. Doch vor Gerdi, die einen Liebestempel hat, muss sich jeder Mann in Acht nehmen... Rechte: Sat.1

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