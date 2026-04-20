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Brooklyn Nine-Nine

Die Jagd ist eröffnet

NBCUniversalStaffel 7Folge 1vom 20.04.2026
Die Jagd ist eröffnet

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 1: Die Jagd ist eröffnet

27 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Nach einem fehlgeschlagenen Attentat auf einen Stadtrat ernennt Terry Jake zum Leiter des Ermittlerteams. Dabei begegnet der Detective dem degradierten Officer Holt, der gemeinsam mit seiner Partnerin Debbie den Fall an sich zu reißen versucht.

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