Brooklyn Nine-Nine
Folge 1: Die Jagd ist eröffnet
27 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nach einem fehlgeschlagenen Attentat auf einen Stadtrat ernennt Terry Jake zum Leiter des Ermittlerteams. Dabei begegnet der Detective dem degradierten Officer Holt, der gemeinsam mit seiner Partnerin Debbie den Fall an sich zu reißen versucht.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen