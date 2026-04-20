Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Mitternachts-Juwelen

NBCUniversalStaffel 7Folge 11vom 20.04.2026
Mitternachts-Juwelen

Mitternachts-JuwelenJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 11: Mitternachts-Juwelen

24 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Das Team des 99. Reviers ist voller Vorfreude auf den traditionellen Halloween-Raub. Jake träumt davon, der erste dreifache Champion zu werden. Dennoch stellt er für diesen besonderen Tag gewisse Regeln auf, da der Spaß im Vordergrund stehen sollte.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen