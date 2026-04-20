Brooklyn Nine-Nine
Folge 11: Mitternachts-Juwelen
24 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das Team des 99. Reviers ist voller Vorfreude auf den traditionellen Halloween-Raub. Jake träumt davon, der erste dreifache Champion zu werden. Dennoch stellt er für diesen besonderen Tag gewisse Regeln auf, da der Spaß im Vordergrund stehen sollte.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen