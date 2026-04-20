Brooklyn Nine-Nine
Folge 2: Captain Kim
25 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Captain Julie Kim tritt ihren Dienst auf dem 99. Revier an - eine Frau, die in allen Dingen perfekt zu sein scheint. Doch Jake ist skeptisch und glaubt, dass Kim gemeinsame Sache mit Madeline Wuntch macht. Bei einer Kennenlernparty lässt sich die neue Chefin für jeden des Teams etwas besonderes einfallen. Das macht Jake allerdings noch misstrauischer und er schnüffelt in Kims Schlafzimmer nach Beweisen - mit chaotischen Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen