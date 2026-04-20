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Brooklyn Nine-Nine

Glitter-Flitter

NBCUniversalStaffel 7Folge 9vom 20.04.2026
Glitter-Flitter

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 9: Glitter-Flitter

26 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Eine Explosion erschüttert das 99. Revier. Handelt es sich um einen üblen Streich oder gar um einen gezielten Anschlag? Und ist jemand aus dem Team dafür verantwortlich? Fakt ist, dass bei der Explosion Beweise für einen Mord vernichtet wurden.

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