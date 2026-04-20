Brooklyn Nine-Nine
Folge 9: Glitter-Flitter
26 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Eine Explosion erschüttert das 99. Revier. Handelt es sich um einen üblen Streich oder gar um einen gezielten Anschlag? Und ist jemand aus dem Team dafür verantwortlich? Fakt ist, dass bei der Explosion Beweise für einen Mord vernichtet wurden.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen