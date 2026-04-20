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Brooklyn Nine-Nine

Manege frei

NBCUniversalStaffel 7Folge 4vom 20.04.2026
Manege frei

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 4: Manege frei

25 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Terry nimmt an einem Seminar teil und überträgt die Leitung des 99. Reviers an Jake. Der nutzt die Gunst der Stunde und ruft kurzerhand die legendären "Jimmy Jab Games" aus. Charles darf als Zirkusdirektor Barnum aus "The Greatest Showman" moderieren und motiviert die schüchterne Debbie dazu, mitzuspielen. Schon bald geht es auf der Wache drunter und drüber.

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