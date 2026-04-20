Brooklyn Nine-Nine
Folge 6: Baby Boom
26 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Während Jake und Amy an einem kniffligen Fall arbeiten, der allerdings wenig mit ihrem Job als Detectives zu tun hat, ist Hitchcock auf der Suche nach der Liebe seines Lebens. Ob die attraktive Anna jedoch die richtige Frau für ihn ist?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen