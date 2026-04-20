Brooklyn Nine-Nine
Folge 12: Fluffy-Boy
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Holt und Kevin sind am Boden zerstört, denn ihr Hund Cheddar wurde offenbar entführt. Wenig später bekommt Holt ein Bekennerschreiben per SMS. Der Täter verlangt allerdings kein Lösegeld, sondern Fallakten aus dem Jahr 2004. Jake übernimmt die Ermittlungen und geht - als Kevin verkleidet - zur Übergabe. Er fliegt jedoch auf ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen