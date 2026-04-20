Brooklyn Nine-Nine
Folge 13: Blackout
26 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Stromausfall in Brooklyn: Während Holt und Terry im Fahrstuhl festsitzen, muss die hochschwangere Amy das Kommando im Revier übernehmen. Jake und Charles werden in den Außeneinsatz geschickt und verfolgen die Spur eines betrunkenen Fahrers.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen