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Brooklyn Nine-Nine

Blackout

NBCUniversalStaffel 7Folge 13vom 20.04.2026
Blackout

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 13: Blackout

26 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Stromausfall in Brooklyn: Während Holt und Terry im Fahrstuhl festsitzen, muss die hochschwangere Amy das Kommando im Revier übernehmen. Jake und Charles werden in den Außeneinsatz geschickt und verfolgen die Spur eines betrunkenen Fahrers.

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