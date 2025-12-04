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Bussi Riot

PREMIERE VON BUSSI RIOT

OktoStaffel 1Folge 1vom 04.12.2025
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Bussi Riot

Folge 1: PREMIERE VON BUSSI RIOT

14 Min.Folge vom 04.12.2025

Die erste Folge von Bussi Riot widmet sich dem Feminismus im Allgemeinen und der Sichtbarkeit von Frauen im Sport. Inspirierende Gesprächspartnerinnen berichten von ihren Herausforderungen, prägenden Erfahrungen und persönlichen Erfahrungen und machen deutlich, wie viel Kraft in diesen Geschichten steckt.

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