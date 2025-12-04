PREMIERE VON BUSSI RIOTJetzt kostenlos streamen
Bussi Riot
Folge 1: PREMIERE VON BUSSI RIOT
14 Min.Folge vom 04.12.2025
Die erste Folge von Bussi Riot widmet sich dem Feminismus im Allgemeinen und der Sichtbarkeit von Frauen im Sport. Inspirierende Gesprächspartnerinnen berichten von ihren Herausforderungen, prägenden Erfahrungen und persönlichen Erfahrungen und machen deutlich, wie viel Kraft in diesen Geschichten steckt.
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Bussi Riot
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto