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Bussi Riot

Frauen und Religionen

OktoStaffel 1Folge 3vom 18.12.2025
Frauen und Religionen

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Bussi Riot

Folge 3: Frauen und Religionen

14 Min.Folge vom 18.12.2025

In der dritten Folge von Bussi Riot widmen wir uns der Rolle der Frau in verschiedenen Glaubensrichtungen. Gesprächspartnerinnen mit unterschiedlichen Religionen berichten von ihren Erfahrungen und wie sie Glauben und Feminismus vereinen.

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