Bussi Riot
Folge 3: Frauen und Religionen
14 Min.Folge vom 18.12.2025
In der dritten Folge von Bussi Riot widmen wir uns der Rolle der Frau in verschiedenen Glaubensrichtungen. Gesprächspartnerinnen mit unterschiedlichen Religionen berichten von ihren Erfahrungen und wie sie Glauben und Feminismus vereinen.
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Bussi Riot
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto