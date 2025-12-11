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Bussi Riot

Frauen in der Kultur

OktoStaffel 1Folge 2vom 11.12.2025
Frauen in der Kultur

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Bussi Riot

Folge 2: Frauen in der Kultur

13 Min.Folge vom 11.12.2025

In der zweiten Episode von Bussi Riot dreht sich alles rund um Frauen in der Kultur. Wir reden über die Pink Tax und haben einen spannenden Beitrag über alternde Schauspielerinnen. Außerdem geben wir Frauen in der Musikbranche eine Plattform und zeigen euch feministische Architektur.

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