Bussi Riot
Folge 2: Frauen in der Kultur
13 Min.Folge vom 11.12.2025
In der zweiten Episode von Bussi Riot dreht sich alles rund um Frauen in der Kultur. Wir reden über die Pink Tax und haben einen spannenden Beitrag über alternde Schauspielerinnen. Außerdem geben wir Frauen in der Musikbranche eine Plattform und zeigen euch feministische Architektur.
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Bussi Riot
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto