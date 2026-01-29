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Bussi Riot

Feminismus in der Zukunft

OktoStaffel 1Folge 8vom 29.01.2026
Feminismus in der Zukunft

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Bussi Riot

Folge 8: Feminismus in der Zukunft

14 Min.Folge vom 29.01.2026

Die achte und letzte Sendung von Bussi Riot widmet sich Feminismus in der Zukunft. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie die ideale Frau zu sein hat, greifen Klischees auf und fragen uns, wie Feminismus in 20 Jahren aussehen könnte. Schaltet ein, um nichts zu verpassen!

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