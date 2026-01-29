Feminismus in der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Bussi Riot
Folge 8: Feminismus in der Zukunft
14 Min.Folge vom 29.01.2026
Die achte und letzte Sendung von Bussi Riot widmet sich Feminismus in der Zukunft. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie die ideale Frau zu sein hat, greifen Klischees auf und fragen uns, wie Feminismus in 20 Jahren aussehen könnte. Schaltet ein, um nichts zu verpassen!
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Bussi Riot
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto