Frauen in männerdominierten BerufenJetzt kostenlos streamen
Bussi Riot
Folge 6: Frauen in männerdominierten Berufen
14 Min.Folge vom 15.01.2026
In der sechsten Sendung des feministischen Magazins von Studentinnen der FHWien der WKW geht es um Frauen, die im Job ihren Mann stehen müssen. Wir sprechen mit Fahrlehrerinnen, Haubenköchinnen und Frauen im Maschinenbau über ihren Arbeitsalltag, Herausforderungen, Vorurteile und Erfolge. Neugierig geworden? Dann schaltet ein!
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Bussi Riot
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto