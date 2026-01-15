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Bussi Riot

Frauen in männerdominierten Berufen

OktoStaffel 1Folge 6vom 15.01.2026
Frauen in männerdominierten Berufen

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Bussi Riot

Folge 6: Frauen in männerdominierten Berufen

14 Min.Folge vom 15.01.2026

In der sechsten Sendung des feministischen Magazins von Studentinnen der FHWien der WKW geht es um Frauen, die im Job ihren Mann stehen müssen. Wir sprechen mit Fahrlehrerinnen, Haubenköchinnen und Frauen im Maschinenbau über ihren Arbeitsalltag, Herausforderungen, Vorurteile und Erfolge. Neugierig geworden? Dann schaltet ein!

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