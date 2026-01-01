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Bussi Riot

Frauen in Politik und Justiz

OktoStaffel 1Folge 4vom 01.01.2026
Frauen in Politik und Justiz

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Bussi Riot

Folge 4: Frauen in Politik und Justiz

14 Min.Folge vom 01.01.2026

In der vierten Sendung von Bussi Riot dreht sich alles um Frauen in Politik und Justiz. Warum sind politische Spitzenpositionen nach wie vor meist von Männern besetzt? Werden Frauen auch durch die geltende Gesetzeslage diskriminiert? Wie kann man Frauen auch gesetzlich besser schützen? Diesen und weiteren Fragen wollen wir in der vierten Ausgabe auf den Grund gehen. Schaltet ein!

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