Frauen in Politik und JustizJetzt kostenlos streamen
Bussi Riot
Folge 4: Frauen in Politik und Justiz
14 Min.Folge vom 01.01.2026
In der vierten Sendung von Bussi Riot dreht sich alles um Frauen in Politik und Justiz. Warum sind politische Spitzenpositionen nach wie vor meist von Männern besetzt? Werden Frauen auch durch die geltende Gesetzeslage diskriminiert? Wie kann man Frauen auch gesetzlich besser schützen? Diesen und weiteren Fragen wollen wir in der vierten Ausgabe auf den Grund gehen. Schaltet ein!
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Bussi Riot
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto