Frauen in der MedienweltJetzt kostenlos streamen
Bussi Riot
Folge 5: Frauen in der Medienwelt
14 Min.Folge vom 08.01.2026
In der fünften Sendung von Bussi Riot geht es um Frauen in der Medienwelt. Wie geht man mit Anfeindungen im Netz um? Warum ist die Welt der Regie noch immer von Männern dominiert und wie prägen die sozialen Medien das eigene Selbstbild? Das und mehr erfahrt ihr hier. Viel Spaß beim Schauen!
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Bussi Riot
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto