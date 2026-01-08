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Bussi Riot

Frauen in der Medienwelt

OktoStaffel 1Folge 5vom 08.01.2026
Frauen in der Medienwelt

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Bussi Riot

Folge 5: Frauen in der Medienwelt

14 Min.Folge vom 08.01.2026

In der fünften Sendung von Bussi Riot geht es um Frauen in der Medienwelt. Wie geht man mit Anfeindungen im Netz um? Warum ist die Welt der Regie noch immer von Männern dominiert und wie prägen die sozialen Medien das eigene Selbstbild? Das und mehr erfahrt ihr hier. Viel Spaß beim Schauen!

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