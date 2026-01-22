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Bussi Riot

Frauen in der Medizin

OktoStaffel 1Folge 7vom 22.01.2026
Frauen in der Medizin

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Bussi Riot

Folge 7: Frauen in der Medizin

14 Min.Folge vom 22.01.2026

In der siebten Sendung von „Bussi Riot“ widmen wir uns dem weiblichen Körper. In vier spannenden Beiträgen zu den Themen „Gender Health Gap“, Menopause, Verhütung und Sexualisierung von Frauenkörpern, werden sowohl die medizinische, als auch die gesellschaftliche Ebene des Themas beleuchtet. Freut euch auf eine Folge voll interessanter Interviews und vielfältiger Themen!

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