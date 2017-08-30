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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Buddy in Saudi-Arabien

TLCFolge vom 30.08.2017
Buddy in Saudi-Arabien

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 30.08.2017: Buddy in Saudi-Arabien

22 Min.Folge vom 30.08.2017

Buddy Valastro hat seine Torten-Kunstwerke in jeden Winkel der Vereinigten Staaten geliefert. Doch in dieser Folge muss er den halben Erdball umrunden, um zu seinen Kunden zu gelangen, denn „Carlo’s Bakery“ hat eine Order für die Weltkonferenz in Saudi Arabien erhalten. Buddy, Schwager Mauro und der prachtvolle Kuchen treten also die Reise in den Mittleren Osten an - der weiteste Weg, den ein Cake Boss-Backwerk je zurückgelegt hat. Wieder zurück in Hoboken muss eine Entscheidung bezüglich des Signatur-Gebäcks der Konditorei getroffen werden. Joey möchte das Hummerschwanz-Motiv ändern, doch Grace will mit der Tradition nicht brechen.

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