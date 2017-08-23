Schnapp dir den LebkuchenmannJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 23.08.2017: Schnapp dir den Lebkuchenmann
23 Min.Folge vom 23.08.2017
Carlo’s Bakery bekommt in dieser Episode hohen Besuch: Der amerikanische Rapper Fat Joe, der mehrfach mit Musikpreisen ausgezeichnet wurde, besucht die Konditorei zusammen mit seiner Familie. Fat Joe braucht eine Torte, um seine neue Hit-Single zu feiern - und Buddy Valastro hat schon ein Design im Kopf, das Gold wert ist. Außerdem ist Buddys jüngster Sohn gerade in den Kindergarten gekommen und überzeugt, dass er dort mit Gebäck viel mehr Spaß haben wird. Sein Vater freut sich, etwas beisteuern zu können, und zaubert einen Kuchen, der perfekt in den Kindergarten-Unterrichtsplan passt: eine Torte, die vom Lebkuchenmann-Märchen inspiriert ist.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.