Folge vom 19.07.2017
Das große WettkochenJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 19.07.2017: Das große Wettkochen
22 Min.Folge vom 19.07.2017
In Jersey City wird ein Wettkochen zwischen Polizei und Feuerwehr veranstaltet. Da Cops öfter allein unterwegs sind, die Feuerwehr immer im Team, sieht Buddy die Löschtruppe klar im Vorteil, will als Preisrichter aber unparteiisch bleiben. Außerdem soll er eine Motto-Torte zaubern und setzt sich selbst an den Skizzenblock, weil Profi-Zeichner Ralph außer Haus ist: Handschellen, Schläuche, übersprudelnde Soßentöpfe - den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Währenddessen trifft Buddys Schwester Mary die Leiter des Kite-Festivals in Brooklyn und lernt alles, was man über Drachen wissen muss.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 9: Warner Bros. Discovery, Inc.