Folge vom 30.08.2017
Das Hallux-GirlJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 30.08.2017: Das Hallux-Girl
22 Min.Folge vom 30.08.2017
Buddy Valastros Tochter Sofia ist in der 8. Klasse und ist ein echtes Fußball-Ass. Sie wünscht sich eine Torte für die große Sportveranstaltung an ihrer High-School, die besonders toll werden muss, weil Sofia ihre Freundinnen beeindrucken will. Buddy entscheidet sich für ein zweistöckiges Modell in den Schulfarben Purpur und Weiß, das mit Cheerleader-Pompons verziert wird. Mauro und Danny helfen mit, die Vanilleböden mit Trüffel-Fondant zu füllen. Und die Pompons werden mit der Nudelmaschine geformt, um möglichst authentisch zu wirken. Außerdem in dieser Episode: Ex-Soldat Mike bestellt eine ganz besondere Torte für seine wundervolle Frau.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 9: Warner Bros. Discovery, Inc.