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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Die Braut, die sich nochmal traut

TLCFolge vom 02.08.2017
Die Braut, die sich nochmal traut

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 02.08.2017: Die Braut, die sich nochmal traut

22 Min.Folge vom 02.08.2017

Maddalena und Mauro haben ihren 25. Hochzeitstag und wollen sich zur Feier des Events noch einmal das Ja-Wort geben. Trauzeuge soll ihr Sohn Buddy Castano sein, doch das wichtige Amt ist eine Herausforderung: Da es oberste Trauzeugen-Pflicht ist, die Hochzeitsrede zu halten, muss er zunächst einen Text verfassen, aber der Junior will improvisieren. Cake Boss Buddy, ihr Bruder, soll Maddalena zum Altar führen und sagt sofort zu - gerührt, in die Fußstapfen des verstorbenen Vaters zu treten. Und die Hochzeitstorte soll genauso aussehen wie damals, altmodisch und etwas kitschig, mit einem Flechtmuster und Erdnussbutter-Füllung.

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