Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 02.08.2017: Eine Torte für Südafrika
22 Min.Folge vom 02.08.2017
Buddy hat eine Besprechung mit Camran und Monique, die in ihrem New Yorker Laden Spezialitäten aus Südafrika führen. Eine davon ist Biltong, luftgetrocknete Rindfleischstreifen von bester Qualität. Da bald der südafrikanische „Heritage Day“ ansteht, wollen sie ihren Stammkunden eine ausgefallene Torte mit Biltong-Geschmack spendieren. Der Cake-Boss ist zunächst irritiert und kann sich nicht vorstellen, dass eine Fleisch-Torte wirklich schmeckt, zumal das Dörrfleisch mit Essig, Koriander und Pfeffer gewürzt ist. Die anderen Zutaten darauf abzustimmen, wird nicht einfach. Doch Monique kennt sich aus und schlägt Pfirsich als perfekte Kombination vor.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.