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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Eine Torte für Südafrika

TLCFolge vom 02.08.2017
Eine Torte für Südafrika

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 02.08.2017: Eine Torte für Südafrika

22 Min.Folge vom 02.08.2017

Buddy hat eine Besprechung mit Camran und Monique, die in ihrem New Yorker Laden Spezialitäten aus Südafrika führen. Eine davon ist Biltong, luftgetrocknete Rindfleischstreifen von bester Qualität. Da bald der südafrikanische „Heritage Day“ ansteht, wollen sie ihren Stammkunden eine ausgefallene Torte mit Biltong-Geschmack spendieren. Der Cake-Boss ist zunächst irritiert und kann sich nicht vorstellen, dass eine Fleisch-Torte wirklich schmeckt, zumal das Dörrfleisch mit Essig, Koriander und Pfeffer gewürzt ist. Die anderen Zutaten darauf abzustimmen, wird nicht einfach. Doch Monique kennt sich aus und schlägt Pfirsich als perfekte Kombination vor.

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