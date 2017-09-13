Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 13.09.2017: Hässliche Pullis gefällig?
22 Min.Folge vom 13.09.2017
Um die Weihnachtszeit schneien bei Buddy und seinen Kollegen sehr außergewöhnliche Aufträge ins Haus. So auch vom Botanischen Garten in der New Yorker Bronx, der jährlich eine Eisenbahn-Schau organisiert und sein 25stes Jubiläum mit einer großen Torte feiern will. Für die Show wird NY City nachgebaut, wobei die Gebäude nur aus Pflanzen und Naturprodukten bestehen. Die weihnachtliche Torte soll diese Ausstellung widerspiegeln. Außerdem wünschen sich die Auftraggeber, dass ein Zug auf dem Backwerk herumfährt. Währenddessen führt Schwager Mauro ein Kundengespräch mit Annie, die für ihre „Ugly-Sweater“-Party einen passenden Kuchen ordert.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 9: Warner Bros. Discovery, Inc.