Folge vom 23.08.2017
Der kopflose ReiterJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 23.08.2017: Der kopflose Reiter
22 Min.Folge vom 23.08.2017
Es ist Halloween-Time in Carlo’s Bakery - und genau die richtige Zeit für gruselige Gebäckstücke. Ralph, Chefskulpteur bei „Great Jack O’Lantern Blaze“, einem Skulpturenpark mit Kürbislaternen, bestellt eine Torte bei Buddy, um den millionsten Besucher zu feiern. Als Motiv schlägt er den kopflosen Reiter vor, der oben auf dem Kuchen platziert wird. Kleine LED-Lampen sollen die Augen ersetzen. Und auch Buddys Sohn Buddy Junior liebt es gruselig. Er wünscht sich zu seinem 12ten Geburtstag eine Halloween-Party zum Thema Geisterhaus. Da dieser Geburtstag unvergesslich werden soll, legt sich der Cake Boss mit seinem Team ganz besonders ins Zeug.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 9: Warner Bros. Discovery, Inc.