Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 07.02.2018: Besuch im Bergwerk
In Ogdensburg, Sussex County, steigen Buddy und seine Söhne in eine faszinierende Unterwelt hinab. Sie erkunden eine alte Zink-Mine, die etwas sehr Ungewöhnliches zu bieten hat - fluoreszierende Mineralien! Eine bessere Inspirationsquelle kann sich der Star-Konditor kaum wünschen, denn der Leiter des Minen-Museums wünscht sich eine einzigartige Zuckerkreation, mit der er den Geologen-Nachwuchs überraschen möchte. Eine leuchtende Torte? Kein Problem für Buddy! Außerdem in dieser Episode: Ralph will für seine alljährliche Motto-Regatta eine weihnachtliche Santa-Claus-Torte - mitten im Juli! Und Buddys Schwestern schlagen im Vierer-Pack in einer Arztpraxis auf, um ihre Falten loszuwerden. Ob das Ergebnis alle Damen zufrieden stimmt, wird sich zeigen.