Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 20.09.2017: Das gläserne Backwerk
22 Min.Folge vom 20.09.2017
Heute hat Buddy Valastro einen Termin in einer sozialen Werkstatt für manuelle Glasfertigung – eine Initiative, die jungen Menschen hilft, ihren Weg zu finden. Die Werkstatt gibt nun eine Wohltätigkeitsveranstaltung mit Spendenaktion, um weiteren Jugendlichen eine Chance zu ermöglichen. Dafür benötigen sie eine Torte. Und während Buddy sich über das Design Gedanken macht, probiert er das Glasblasen aus – und erweist sich als Naturtalent. Nun steht auch die Idee: Eine mehrfarbige, marmorierte Spiegelglasur-Torte, die einem mundgeblasenen Kunstwerk zum Verwechseln ähnlich sehen wird.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.