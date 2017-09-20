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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Die Junggesellinnen-Torte

TLCFolge vom 20.09.2017
Die Junggesellinnen-Torte

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 20.09.2017: Die Junggesellinnen-Torte

23 Min.Folge vom 20.09.2017

Im Februar geht es in „Carlo’s Bakery“ wegen Valentinstag hoch her. Doch neben den Kuchen für die Liebenden nimmt die Konditorei auch andere Aufträge an: Katiria heiratet in Puerto Rico und möchte eine Junggesellinnen-Torte, die es in sich hat. Buddy weigert sich jedoch, erotische Torten zu backen, weil er es seiner Mutter versprochen hat. Schließlich einigt er sich mit der Braut auf ein sexy Torten-Bustier, über dem eine „Bride to be“-Schärpe liegt, denn Dessous hat Mama nicht verboten. Geschmacklich will Katiria etwas Tropisches à la Daiquiri oder Pina Colada.

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