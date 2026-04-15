Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 1: Loslassen aus Liebe
46 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Die hochschwangere Shelly kommt mit Komplikationen ins Krankenhaus. Olivia und Jack stehen ihr ebenso zur Seite, wie Jacks Sohn Eric, der auch der Vater des ungeborenen Babys ist. Die Sorge um Shelly weckt alte Erinnerungen in Olivia an den Tag, an dem ihr Sohn Jordan starb. Justine und Seth sind währenddessen damit beschäftigt, das niedergebrannte Restaurant wieder aufzubauen. Warren, Justines Ex-Verlobter, gerät ins Zentrum der Ermittlungen bezüglich des Brandanschlags.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren