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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Alles auf Anfang

BetaStaffel 2Folge 5vom 15.04.2026
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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 5: Alles auf Anfang

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Grace zieht erneut gegen ihren Ex-Mann Dan vor Gericht - und ihre Freundin Olivia führt die Verhandlung. Jack wird von seinem Boss aufgefordert, einen lobenden Artikel über Warren Saget zu schreiben. Heraus kommt ein bissiger Artikel, der allseits Beifall findet. Doch sein Sohn Eric wird zukünftig für Saget arbeiten! Justine hilft Luke einfühlsam über seine schreckliche Kriegsvergangenheit hinwegzukommen, doch die Geister der Vergangenheit quälen ihn immer weiter ...

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