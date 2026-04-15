Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Neues Glück

BetaStaffel 2Folge 2vom 15.04.2026
Neues Glück

Neues GlückJetzt kostenlos streamen

Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 2: Neues Glück

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Da Shelly ihr ungeborenes Baby immer noch zur Adoption freigeben will, entbrennt ein heftiger Streit zwischen ihr und Eric. Olivia und Jack versuchen vergeblich, zu vermitteln. Erst kurz nach der Geburt wendet sich das Blatt ... Olivia und Jack erkennen, dass auch sie nun endgültig ein Paar sind. Maryellen weigert sich immer noch zu glauben, dass der vermisste John ein Krimineller ist. Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Beta
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Alle 3 Staffeln und Folgen