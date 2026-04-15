Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 12: Entscheidungen
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Olivia hat das Gefühl, dass Jack ihr entgleitet, zumal er sich zu ihrem Angebot, sich gemeinsam in Seattle eine Wohnung zu suchen, nicht konkret äußern mag. Langsam rutscht er immer weiter in seine alte Routine - mit Jeri an seiner Seite. Cliff und Alex sind immer noch beim Rodeo, während Grace versucht, Allison bei ihrem Problem mit Cyber-Mobbing zu helfen. Doch das erweist sich als äußerst schwierig, nicht zuletzt, weil Allison keine Hilfe annehmen will!
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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