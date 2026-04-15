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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Entscheidungen

BetaStaffel 2Folge 12vom 15.04.2026
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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 12: Entscheidungen

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Olivia hat das Gefühl, dass Jack ihr entgleitet, zumal er sich zu ihrem Angebot, sich gemeinsam in Seattle eine Wohnung zu suchen, nicht konkret äußern mag. Langsam rutscht er immer weiter in seine alte Routine - mit Jeri an seiner Seite. Cliff und Alex sind immer noch beim Rodeo, während Grace versucht, Allison bei ihrem Problem mit Cyber-Mobbing zu helfen. Doch das erweist sich als äußerst schwierig, nicht zuletzt, weil Allison keine Hilfe annehmen will!

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