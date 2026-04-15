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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Es gibt kein Zurück

BetaStaffel 2Folge 9vom 15.04.2026
Es gibt kein Zurück

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 9: Es gibt kein Zurück

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Nach seinem Artikel über Luke wird Jack zum "Seattle Courier" eingeladen, wo ihm eine wöchentliche Kolumne in Aussicht gestellt wird. Doch dann findet er heraus, dass Jeri dahinter steckt ... Olivia bemüht sich um ein gutes Verhältnis zu Rebecca Jennings. Dann entdeckt sie allerdings, dass die junge Frau ihr Studium in Yale nur vorgetäuscht hat! Eric will eigentlich eine feste Beziehung mit Rebecca, aber da kündigt Shelly samt Baby ihren Besuch in Cedar Cove an ...

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