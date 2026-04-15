Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 9: Es gibt kein Zurück
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Nach seinem Artikel über Luke wird Jack zum "Seattle Courier" eingeladen, wo ihm eine wöchentliche Kolumne in Aussicht gestellt wird. Doch dann findet er heraus, dass Jeri dahinter steckt ... Olivia bemüht sich um ein gutes Verhältnis zu Rebecca Jennings. Dann entdeckt sie allerdings, dass die junge Frau ihr Studium in Yale nur vorgetäuscht hat! Eric will eigentlich eine feste Beziehung mit Rebecca, aber da kündigt Shelly samt Baby ihren Besuch in Cedar Cove an ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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