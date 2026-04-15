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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Versteckspiel

BetaStaffel 2Folge 11vom 15.04.2026
Versteckspiel

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 11: Versteckspiel

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Jack genießt sein neues Leben als Journalist in Seattle. Doch der Stress und die Doppelbelastung haben ihren Preis: Seine Hoffnung, dass es ihm gelingt, nur in Gesellschaft und nur in Maßen zu trinken, scheitert. Olivia ahnt von alledem nichts. Grace will eigentlich bei einem Rodeo zusehen, an dem Cliff teilnimmt. Doch dann findet sie heraus, dass Allison in Schwierigkeiten steckt. Grace will ihr zur Seite stehen, doch Allison scheint ihre Hilfe nicht zu wollen ...

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